Caves Veuve Amiot Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Informations pratiques

Saumur

Caves Veuve Amiot

Saint-Hilaire-Saint-Florent 19-21 rue Jean-Ackerman Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Animation / jeu de piste En quête d’Elles .

Et si les murs de nos caves troglodytes vous racontaient le destin de femmes d’exception ?

Écrivaines, résistantes ou pionnières, retrouvez huit portraits inspirants à travers un parcours semé d’indices.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 13h et de 14h à 18h. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent 19-21 rue Jean-Ackerman Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 14 14 visites.saumur@veuve-amiot.com

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English :

Activity / Scavenger Hunt %AB In Search of Elles %BB.

L’événement Caves Veuve Amiot Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME