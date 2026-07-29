Caves Veuve Amiot Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Hilaire-Saint-Florent · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Caves Veuve Amiot
Saint-Hilaire-Saint-Florent 19-21 rue Jean-Ackerman Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Animation / jeu de piste En quête d’Elles .
Et si les murs de nos caves troglodytes vous racontaient le destin de femmes d’exception ?
Écrivaines, résistantes ou pionnières, retrouvez huit portraits inspirants à travers un parcours semé d’indices.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 13h et de 14h à 18h. .
Saint-Hilaire-Saint-Florent 19-21 rue Jean-Ackerman Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 14 14 visites.saumur@veuve-amiot.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Activity / Scavenger Hunt %AB In Search of Elles %BB.
L’événement Caves Veuve Amiot Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Saumur (Maine-et-Loire)
- Les Grandes Tablées du Saumur-Champigny Saumur 29 juillet 2026
- Croisière vigneronne avec Alban Foucher sur un bateau traditionnel de Loire Saumur 30 juillet 2026
- Soirée Grenelle x Maxime Denis Saumur 30 juillet 2026
- Spectacle dans le cœur de Colette, la nature et l’amour des bêtes Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 30 juillet 2026
- Concert Haverhill Saumur 30 juillet 2026