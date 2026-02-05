CBN | Groseillers et cassissiers, une collection botanique gourmande à découvrir! SM Gestion Conservatoire botanique Chavaniac-Lafayette

CBN | Groseillers et cassissiers, une collection botanique gourmande à découvrir!

SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-07-03 16:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Au cours de cette animation, vous redécouvrirez les caractéristiques des espèces de Ribes sauvages ainsi que des variétés cultivées.

.

SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 55 65 conservatoire.siege@cbnmc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During this animation, you will rediscover the characteristics of wild Ribes species as well as cultivated varieties.

L’événement CBN | Groseillers et cassissiers, une collection botanique gourmande à découvrir! Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-02-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier