Conférence et concert | Château Chavaniac-Lafayette Château Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette
Conférence et concert | Château Chavaniac-Lafayette Château Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette dimanche 28 juin 2026.
Chavaniac-Lafayette
Conférence et concert | Château Chavaniac-Lafayette
Château Chavaniac-Lafayette 1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
L’association Nous irons tous au bois! inaugure sa 4ème saison musicale! En prélude au concert, une conférence sera présentée sur le thème de La forêt au défi du changement climatique . Réservation conseillée au 04-71-77-50-32.
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Château Chavaniac-Lafayette 1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes departement@hauteloire.fr
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English :
The Nous irons tous au bois! association inaugurates its 4th musical season! As a prelude to the concert, a lecture will be given on the theme of The forest and the challenge of climate change . Reservations recommended on 04-71-77-50-32.
L’événement Conférence et concert | Château Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-05-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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