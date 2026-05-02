Conférence et concert | Château Chavaniac-Lafayette Château Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette

Chavaniac-Lafayette

Conférence et concert | Château Chavaniac-Lafayette

Château Chavaniac-Lafayette 1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

L’association Nous irons tous au bois! inaugure sa 4ème saison musicale! En prélude au concert, une conférence sera présentée sur le thème de La forêt au défi du changement climatique . Réservation conseillée au 04-71-77-50-32.

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Château Chavaniac-Lafayette 1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes departement@hauteloire.fr

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English :

The Nous irons tous au bois! association inaugurates its 4th musical season! As a prelude to the concert, a lecture will be given on the theme of The forest and the challenge of climate change . Reservations recommended on 04-71-77-50-32.

L’événement Conférence et concert | Château Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-05-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier