Groseillers et cassissiers : une collection botanique gourmande à découvrir ! (Chavaniac-Lafayette, 43), Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette
Groseillers et cassissiers : une collection botanique gourmande à découvrir ! (Chavaniac-Lafayette, 43), Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette vendredi 3 juillet 2026.
Groseillers et cassissiers : une collection botanique gourmande à découvrir ! (Chavaniac-Lafayette, 43) Vendredi 3 juillet, 14h00 Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central Haute-Loire
7€ (tarif réduit 5€ pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi) ; gratuit pour les moins de 10 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T14:00:00+02:00 – 2026-07-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-03T14:00:00+02:00 – 2026-07-03T16:30:00+02:00
Chavaniac-Lafayette (43)
03 juillet 2026 / 14h – 16h30
Bien connus de tous, les groseilliers et cassissiers figurent parmi les petits fruits rouges préférés de nos jardins. Mais saviez-vous qu’il est possible de rencontrer leurs parents sauvages dans les espaces naturels du Massif central ? C’est un des nombreux aspects méconnus que vous aurez plaisir à découvrir en visitant cette collection de plus de 255 variétés dans les jardins du Conservatoire botanique ! Histoires, anecdotes scientifiques, usages, observations et dégustation, conseils de culture (bouturage, entretien…) seront au rendez-vous, en compagnie de Christophe Legivre, jardinier du CBN.
Durée : 2h30 environ
Tout public
Lieu de RDV : devant l’entrée du Conservatoire botanique national du Massif central. Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques. Tarifs : 7€ (tarif réduit 5€ pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi) ; gratuit pour les moins de 10 ans. RÉSERVATION OBLIGATOIRE sur le site https://www.cbnmc.fr/agenda Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central 3 rue adrienne de noailles, 43230 Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 77 55 65 https://www.cbnmc.fr/ https://www.facebook.com/CBNMassifcentral/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] [{« link »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] Envie de sérénité et de verdure ? Venez découvrir la flore sauvage et les espaces naturels du Massif central dans les jardins du Conservatoire botanique national ! Cet établissement public inventorie et contribue à préserver la flore et les végétations sauvages du territoire. À cet effet, il cultive, à travers un domaine de 9 ha ouvert à la visite, plus de 500 plantes emblématiques du Massif central et de nombreuses variétés régionales d’arbres et arbustes fruitiers. Une application interactive et un parcours pédagogique renseignent le visiteur sur le monde végétal, les missions du Conservatoire, les plantes utiles… Visites guidées payantes, voir notre agenda sur https://www.cbnmc.fr/agenda A.Descheemacker/CBNMC
Les jardins sont ouverts toute l’année, en accès libre et gratuit ! De nombreuses animations et visites guidées sont également organisées. Les jardins sont accessibles gratuitement en visite libre,
du 1er avril au 31 octobre, de 9h00 à 17h00.
Une animation à la découverte des Ribes sauvages et domestiques.
À voir aussi à Chavaniac-Lafayette (Haute-Loire)
Lieu de RDV : devant l’entrée du Conservatoire botanique national du Massif central.
Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques.
Tarifs : 7€ (tarif réduit 5€ pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi) ; gratuit pour les moins de 10 ans.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE sur le site https://www.cbnmc.fr/agenda
Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central 3 rue adrienne de noailles, 43230 Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 77 55 65 https://www.cbnmc.fr/ https://www.facebook.com/CBNMassifcentral/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] [{« link »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] Envie de sérénité et de verdure ? Venez découvrir la flore sauvage et les espaces naturels du Massif central dans les jardins du Conservatoire botanique national ! Cet établissement public inventorie et contribue à préserver la flore et les végétations sauvages du territoire. À cet effet, il cultive, à travers un domaine de 9 ha ouvert à la visite, plus de 500 plantes emblématiques du Massif central et de nombreuses variétés régionales d’arbres et arbustes fruitiers. Une application interactive et un parcours pédagogique renseignent le visiteur sur le monde végétal, les missions du Conservatoire, les plantes utiles…
Visites guidées payantes, voir notre agenda sur https://www.cbnmc.fr/agenda
A.Descheemacker/CBNMC