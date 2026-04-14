Groseillers et cassissiers : une collection botanique gourmande à découvrir ! (Chavaniac-Lafayette, 43), Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette

Groseillers et cassissiers : une collection botanique gourmande à découvrir ! (Chavaniac-Lafayette, 43) Vendredi 3 juillet, 14h00 Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central Haute-Loire

7€ (tarif réduit 5€ pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi) ; gratuit pour les moins de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T14:00:00+02:00 – 2026-07-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-03T14:00:00+02:00 – 2026-07-03T16:30:00+02:00

Chavaniac-Lafayette (43)

03 juillet 2026 / 14h – 16h30

Bien connus de tous, les groseilliers et cassissiers figurent parmi les petits fruits rouges préférés de nos jardins. Mais saviez-vous qu’il est possible de rencontrer leurs parents sauvages dans les espaces naturels du Massif central ? C’est un des nombreux aspects méconnus que vous aurez plaisir à découvrir en visitant cette collection de plus de 255 variétés dans les jardins du Conservatoire botanique ! Histoires, anecdotes scientifiques, usages, observations et dégustation, conseils de culture (bouturage, entretien…) seront au rendez-vous, en compagnie de Christophe Legivre, jardinier du CBN.

Durée : 2h30 environ