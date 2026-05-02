Exposition temproraire | Lafayette, l’aventure américaine Chavaniac-Lafayette
Exposition temproraire | Lafayette, l’aventure américaine Chavaniac-Lafayette samedi 4 juillet 2026.
Chavaniac-Lafayette
Exposition temproraire | Lafayette, l’aventure américaine
1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette Haute-Loire
Tarif : – – EUR
Inclut dans le billet d’entrée du château
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-07-04
L’exposition met en lumière des évènements amenant au départ des marquis et son rôle essentiel dans la guerre d’indépendance américaine et précise l’influence de cette dernière sur le reste de sa vie et sa carrière politique. Renseignements au 0471775032.
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1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes departement@hauteloire.fr
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English :
The exhibition highlights the events leading up to the Marquis’ departure and his key role in the American War of Independence, as well as its influence on the rest of his life and political career. Information at 0471775032.
L’événement Exposition temproraire | Lafayette, l’aventure américaine Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-05-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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