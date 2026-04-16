C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Metz Chartres
C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Metz Chartres vendredi 1 mai 2026.
Chartres
C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Metz
Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 8 – 8 – 15 EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 20:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Le 1er mai à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte Metz BC au Colisée.
8 .
Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
On May 1 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on Metz BC at the Colisée.
L’événement C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Metz Chartres a été mis à jour le 2026-04-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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