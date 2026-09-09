Ce que le racisme fait à nos corps et à nos lois, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Ce que le racisme fait à nos corps et à nos lois Samedi 14 novembre, 15h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T18:00:00+01:00

Ce que le racisme fait à nos corps et à nos lois

Ouvrons la boîte noire des impensés coloniaux avec le collectif du Printemps décolonial !

Au musée : présentation d’un film documentaire pour repérer les tabous du racisme ordinaire et un atelier de théâtre-forum pour approfondir l’intersection entre ces trois dimensions. A 18h, à la halle des Douves, découvrez une exposition d’art numérique qui interroge la mise en récit collective de l’histoire et une conférence inversée pour déconstruire les cadres juridiques qui organisent nos rapports sociaux.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/468

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/468 »}]

Dans le cadre du Printemps décolonial de Bordeaux.

Affiche publicitaire du Jardin Zoologique d’Acclimatation à Paris – foires et expositions coloniales © Libres de droits