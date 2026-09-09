Ce que l’on ne verra plus dans Marseille – Le GLAP, Le GLAP Marseille, Marseille

Informations pratiques

Ce que l’on ne verra plus dans Marseille – Le GLAP 19 et 20 septembre Le GLAP Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Le Glap Marseille vous invite à un retour dans le passé. Du pont transbordeur, aux dancings en passant par tant de souvenirs en images ! Venez revivre votre jeunesse et demandons-nous ensemble si c’était mieux avant.

Le GLAP Marseille 3 rue des Héros 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le Glap Marseille vous invite à un retour dans le passé. Du pont transbordeur, aux dancings en passant par tant de souvenirs en images ! Venez revivre votre jeunesse et demandons-nous ensemble si…

©Archives municipales