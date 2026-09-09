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Ce que l’on ne verra plus dans Marseille – Le GLAP, Le GLAP Marseille, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Le GLAP Marseille · Marseille

Ce que l’on ne verra plus dans Marseille – Le GLAP, Le GLAP Marseille, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le GLAP Marseille
Adresse
3 rue des Héros 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Ce que l’on ne verra plus dans Marseille – Le GLAP 19 et 20 septembre Le GLAP Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Le Glap Marseille vous invite à un retour dans le passé. Du pont transbordeur, aux dancings en passant par tant de souvenirs en images ! Venez revivre votre jeunesse et demandons-nous ensemble si c’était mieux avant.

Le GLAP Marseille 3 rue des Héros 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le Glap Marseille vous invite à un retour dans le passé. Du pont transbordeur, aux dancings en passant par tant de souvenirs en images ! Venez revivre votre jeunesse et demandons-nous ensemble si…

©Archives municipales

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