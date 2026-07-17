Ce qui s’est tu (prière pour Baden), tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux
mardi 2 mars 2027 · tnba - Théâtre national de Bordeaux Aquitaine · Bordeaux
Informations pratiques
Ce qui s’est tu (prière pour Baden) Mardi 2 mars 2027, 20h00 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde
Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-02T20:00:00+01:00 – 2027-03-02T22:00:00+01:00
Fin : 2027-03-02T20:00:00+01:00 – 2027-03-02T22:00:00+01:00
Après ses mises en scène ambitieuses (Lieux Communs ou Salle des fêtes), Baptiste Amann retrouve un théâtre à l’os, circonscrit à un trio d’acteur·rices familier·ères de son théâtre (Samuel Réhault, Lyn Thibault et Alexandra Castellon). Tout part ici d’une interrogation vertigineuse : comment conjurer le désir de mort d’un jeune adolescent dont le père s’est lui-même suicidé quand il avait 5 ans ? L’auteur, conscientque la réponse à cette question est aussi nécessaire qu’impossible, déploie un récit qui entremêle les styles, superpose les temporalités, glisse de la blessure intime aux souvenirs revisités, pour partager son dénuement devant la difficulté qu’il éprouve à penser la filiation à l’épreuve du découragement. Baptiste Amann excelle à manier ces plongées tout à la fois triviales, ordinaires et lyriques. Son adresse à l’enfant vacillant soulève aussi tout le potentiel de l’écriture à réinventer les liens qui nous relient aux absent·es.
tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/ce-qui-sest-tu-priere-pour-baden-02032027-1900 »}]
Baptiste Amann plus intimiste que jamais, s’adresse à son jeune filleul, qui émit un jour l’idée de mourir. Une chronique de la perte et de l’amitié passée au filtre d’un théâtre tragique, mais au …
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