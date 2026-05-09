Duppigheim

Ce soir au Moul’1….

230 rue du moulin Duppigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-09 22:00:00

fin : 2026-05-15 23:59:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-13 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30

Le Moul’1, restaurant et lieu événementiel d’exception en Alsace vous invite à vivre des soirées festives inoubliables autour d’une cuisine authentique et raffinée, dans un cadre chaleureux. Ces rendez-vous sont imaginés pour vous faire vivre des instants uniques et mémorables. En couple, en famille ou entre amis, venez savourer nos plats et partager des moments de rires et de convivialité.



Découvrez le programme complet sur le site le-moul1.fr .

230 rue du moulin Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 71 62 contact@le-moul1.fr

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English :

L’événement Ce soir au Moul’1…. Duppigheim a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig