Ceci n’est pas une religion Théâtre-conférence L’intervalle Noyal-sur-Vilaine
vendredi 27 novembre 2026 · L'intervalle · Noyal-sur-Vilaine
Informations pratiques
Noyal-sur-Vilaine
Ceci n’est pas une religion Théâtre-conférence
L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
Élodie EMERY / THÉÂTRE-CONFÉRENCE
Partie écrire une série d’articles sur les pratiques de développement personnel, c’est presque par hasard que la journaliste met au jour un scandale hors norme sur les dérives du bouddhisme tibétain. Entre stand-up et récit personnel, elle nous embarque dans une enquête absolument passionnante.
Dès 15 ans
Durée 1h10
Tarifs 14€/11€ .
L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23
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English :
L’événement Ceci n’est pas une religion Théâtre-conférence Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON
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