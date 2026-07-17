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AGENDA · Noyal-sur-Vilaine

Ceci n’est pas une religion Théâtre-conférence L’intervalle Noyal-sur-Vilaine

vendredi 27 novembre 2026 · L'intervalle · Noyal-sur-Vilaine

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
L'intervalle
Adresse
1 rue de la Motte
Ville
35530 Noyal-sur-Vilaine
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Noyal-sur-Vilaine

Ceci n’est pas une religion Théâtre-conférence

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27

Date(s) :
2026-11-27

Élodie EMERY / THÉÂTRE-CONFÉRENCE

Partie écrire une série d’articles sur les pratiques de développement personnel, c’est presque par hasard que la journaliste met au jour un scandale hors norme sur les dérives du bouddhisme tibétain. Entre stand-up et récit personnel, elle nous embarque dans une enquête absolument passionnante.

Dès 15 ans
Durée 1h10
Tarifs 14€/11€   .

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23 

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English :

L’événement Ceci n’est pas une religion Théâtre-conférence Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON

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