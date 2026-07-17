Ceci n’est pas une religion Théâtre-conférence L’intervalle Noyal-sur-Vilaine

Informations pratiques

Noyal-sur-Vilaine

Ceci n’est pas une religion Théâtre-conférence

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Élodie EMERY / THÉÂTRE-CONFÉRENCE

Partie écrire une série d’articles sur les pratiques de développement personnel, c’est presque par hasard que la journaliste met au jour un scandale hors norme sur les dérives du bouddhisme tibétain. Entre stand-up et récit personnel, elle nous embarque dans une enquête absolument passionnante.

Dès 15 ans

Durée 1h10

Tarifs 14€/11€ .

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23

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English :

L’événement Ceci n’est pas une religion Théâtre-conférence Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON