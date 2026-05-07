Ceili Fest Deiz Salle de Variétés Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 14:00 – 18:00

Gratuit : non Entrée en ligne : 8€ / 5€ – de 12 ansEntrée sur place : 10€ / 8€ – de 12 ansUne place achetée = crêpe offerteRéservations : https://www.helloasso.com/associations/nantes-irish-dancing-academy/evenements/ceili-fest-deiz ou QR code Tout public

Rejoignez-nous pour un après-midi festif et convivial à l’occasion du Ceili Fest Deiz, le dimanche 7 juin 2026 à partir de 14h ! Ambiance chaleureuse irlandaise et bretonne avec des concerts entraînants de The Heart of Ireland, Les Traines Meuriennes et le Duo Poulossier-Blain. Musique, danse et bonne humeur seront au rendez-vous pour un moment festif à partager!Organisé par Nantes Irish Dancing Academy et Asc Bonne Garde

Salle de Variétés Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

0686911524 https://linktr.ee/nantesirishdance



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