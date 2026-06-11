Célébration du cépage Pinot Noir Tonnerre 89 au cœur de ville, à côté du marché couvert Tonnerre samedi 22 août 2026.

Tonnerre

Célébration du cépage Pinot Noir

Tonnerre 89 au cœur de ville, à côté du marché couvert Stands et animations au Square Anne Sylvestre

Repas à la salle Marland

Rue François Mitterrand Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Pour cette première édition, des vignerons producteurs de vins de l’Yonne, issus du cépage Pinot Noir, seront présents au cœur de ville. Au programme découverte et dégustation !

Présence de stands de vignerons, mais aussi de métiers de bouche et artisanaux.

Le soir, un repas est prévu à la salle Marland à Tonnerre (30€ par personne, sur réservation, limité à 150 places), 20h00, Bal de la libération .

Tonnerre 89 au cœur de ville, à côté du marché couvert Stands et animations au Square Anne Sylvestre

Repas à la salle Marland

Rue François Mitterrand Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 42 43 25 andre.maillard26@gmail.com

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English : Célébration du cépage Pinot Noir

L’événement Célébration du cépage Pinot Noir Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-11 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne