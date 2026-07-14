Informations pratiques

Tonnerre

52e course de côte de Tonnerre

Tonnerre Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 08:00:00

fin : 2026-08-09 20:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Organisé par l’ASA Avallon Auto Sport et l’Ecurie Vauban, ligue Bourgogne-Franche-Comté .

Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : 52e course de côte de Tonnerre

L’événement 52e course de côte de Tonnerre Tonnerre a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois