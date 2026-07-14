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AGENDA · Tonnerre

52e course de côte de Tonnerre Tonnerre

samedi 8 août 2026 · Tonnerre

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
89700 Tonnerre
Département
Yonne
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Tonnerre

52e course de côte de Tonnerre

Tonnerre Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:00:00
fin : 2026-08-09 20:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Organisé par l’ASA Avallon Auto Sport et l’Ecurie Vauban, ligue Bourgogne-Franche-Comté   .

Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : 52e course de côte de Tonnerre

L’événement 52e course de côte de Tonnerre Tonnerre a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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