AGENDA · Tonnerre
52e course de côte de Tonnerre Tonnerre
samedi 8 août 2026 · Tonnerre
Informations pratiques
Tonnerre
52e course de côte de Tonnerre
Tonnerre Yonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:00:00
fin : 2026-08-09 20:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Organisé par l’ASA Avallon Auto Sport et l’Ecurie Vauban, ligue Bourgogne-Franche-Comté .
Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : 52e course de côte de Tonnerre
L’événement 52e course de côte de Tonnerre Tonnerre a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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