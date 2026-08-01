Ventes aux enchères Dyonne Enchères Tonnerre

Informations pratiques

Tonnerre

2 grandes ventes aux enchères de Dyonne Enchères

Dyonne Enchères 11 Rue de la Bonnèterie Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16

Le grand week-end des enchères de Dyonne Enchères

Samedi 15 août bijoux anciens, modernes et griffés, montres et monnaies d’or.

Dimanche 16 août grande vente mobilière réunissant mobilier, tableaux, sculptures et objets d’art. Plus de 1 000 lots proposés aux enchères, sur place à l’Hôtel des Ventes de Tonnerre et en ligne sur Interencheres. Expositions publiques avant les ventes. Horaires et informations pratiques sur les affiches ou auprès de l’Hôtel des Ventes. .

Dyonne Enchères 11 Rue de la Bonnèterie Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 12 49

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English : 2 grandes ventes aux enchères de Dyonne Enchères

L’événement 2 grandes ventes aux enchères de Dyonne Enchères Tonnerre a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois