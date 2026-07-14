Onésime Rue de la Bonnèterie Tonnerre

vendredi 7 août 2026 · Rue de la Bonnèterie · Tonnerre

Informations pratiques

Tonnerre

Onésime

Rue de la Bonnèterie Capitainerie Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

La Ville de Tonnerre vous propose une soirée en musique à la Capitainerie. .

Rue de la Bonnèterie Capitainerie Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 22 55

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English : Onésime

L’événement Onésime Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois