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AGENDA · Tonnerre

Onésime Rue de la Bonnèterie Tonnerre

vendredi 7 août 2026 · Rue de la Bonnèterie · Tonnerre

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Rue de la Bonnèterie
Adresse
Capitainerie
Ville
89700 Tonnerre
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Tonnerre

Onésime

Rue de la Bonnèterie Capitainerie Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

La Ville de Tonnerre vous propose une soirée en musique à la Capitainerie.   .

Rue de la Bonnèterie Capitainerie Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 22 55 

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English : Onésime

L’événement Onésime Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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