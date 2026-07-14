Les Meat Brothers Rue du Pâtis Tonnerre

Informations pratiques

Tonnerre

Les Meat Brothers

Rue du Pâtis Le Pâtis Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

La Ville de Tonnerre vous propose une soirée en musique au Pâtis. .

Rue du Pâtis Le Pâtis Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 22 55

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English : Les Meat Brothers

L’événement Les Meat Brothers Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois