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AGENDA · Tonnerre

Les Meat Brothers Rue du Pâtis Tonnerre

vendredi 31 juillet 2026 · Rue du Pâtis · Tonnerre

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Rue du Pâtis
Adresse
Le Pâtis
Ville
89700 Tonnerre
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Tonnerre

Les Meat Brothers

Rue du Pâtis Le Pâtis Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

La Ville de Tonnerre vous propose une soirée en musique au Pâtis.   .

Rue du Pâtis Le Pâtis Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 22 55 

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English : Les Meat Brothers

L’événement Les Meat Brothers Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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