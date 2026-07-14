AGENDA · Tonnerre
Les Meat Brothers Rue du Pâtis Tonnerre
vendredi 31 juillet 2026 · Rue du Pâtis · Tonnerre
Informations pratiques
Tonnerre
Les Meat Brothers
Rue du Pâtis Le Pâtis Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
La Ville de Tonnerre vous propose une soirée en musique au Pâtis. .
Rue du Pâtis Le Pâtis Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 22 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Meat Brothers
L’événement Les Meat Brothers Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
À voir aussi à Tonnerre (Yonne)
- Lettres de Malgré-Nous Tonnerre 14 juillet 2026
- Rencontre & dédicace avec Mélodie MILLER Office de Tourisme à Tonnerre Tonnerre 25 juillet 2026
- Tonnerre Chroniques médiévales Tonnerre 6 août 2026
- Onésime Rue de la Bonnèterie Tonnerre 7 août 2026
- Le Chevalier D’Eon Une vie de secrets Tonnerre 13 août 2026