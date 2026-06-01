Tonnerre

Sun Jazz le retour

Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

La Ville de Tonnerre vous propose une soirée en musique sur la place Marguerite de Bourgogne. .

Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 22 55

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English : Sun Jazz le retour

L’événement Sun Jazz le retour Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois