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Sun Jazz le retour Tonnerre

Sun Jazz le retour Tonnerre vendredi 14 août 2026.

Adresse : Place Marguerite de Bourgogne

Ville : 89700 Tonnerre

Département : Yonne

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Tonnerre

Sun Jazz le retour

Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

La Ville de Tonnerre vous propose une soirée en musique sur la place Marguerite de Bourgogne.   .

Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 22 55 

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English : Sun Jazz le retour

L’événement Sun Jazz le retour Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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