UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Wasselonne

Célébration en alsacien et en chansons avec Roland Engel et ses musiciens Wasselonne

dimanche 27 décembre 2026 · Wasselonne

Célébration en alsacien et en chansons avec Roland Engel et ses musiciens Wasselonne

Informations pratiques

Début
dimanche 27 décembre 2026
Fin
dimanche 27 décembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Rue du Général de Gaulle
Ville
67310 Wasselonne
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Wasselonne

Célébration en alsacien et en chansons avec Roland Engel et ses musiciens

Rue du Général de Gaulle Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-27 16:30:00
fin : 2026-12-27

Date(s) :
2026-12-27

Dimanche 27 décembre à 16h30, église protestante

Célébration en alsacien et en chansons avec Roland Engel et ses musiciens 0  .

Rue du Général de Gaulle Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 67 90 35 54  lilian.gerber@uepal.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Célébration en alsacien et en chansons avec Roland Engel et ses musiciens Wasselonne a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

À voir aussi à Wasselonne (Bas-Rhin)