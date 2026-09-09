Célébration en alsacien et en chansons avec Roland Engel et ses musiciens Wasselonne
dimanche 27 décembre 2026 · Wasselonne
Informations pratiques
Wasselonne
Célébration en alsacien et en chansons avec Roland Engel et ses musiciens
Rue du Général de Gaulle Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-27 16:30:00
fin : 2026-12-27
Date(s) :
2026-12-27
Dimanche 27 décembre à 16h30, église protestante
Célébration en alsacien et en chansons avec Roland Engel et ses musiciens 0 .
Rue du Général de Gaulle Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 67 90 35 54 lilian.gerber@uepal.fr
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English :
L’événement Célébration en alsacien et en chansons avec Roland Engel et ses musiciens Wasselonne a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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