Informations pratiques

Wasselonne

Célébration en alsacien et en chansons avec Roland Engel et ses musiciens

Rue du Général de Gaulle Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-27 16:30:00

fin : 2026-12-27

Date(s) :

2026-12-27

Dimanche 27 décembre à 16h30, église protestante

Célébration en alsacien et en chansons avec Roland Engel et ses musiciens 0 .

Rue du Général de Gaulle Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 67 90 35 54 lilian.gerber@uepal.fr

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English :

L’événement Célébration en alsacien et en chansons avec Roland Engel et ses musiciens Wasselonne a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble