Maquette ferroviaire, Salle Prévôtale, Wasselonne

Informations pratiques

Maquette ferroviaire Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Salle Prévôtale Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez dans l’univers du chemin de fer miniature

Salle Prévôtale Cour du Château 67310 Wasselonne Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est

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