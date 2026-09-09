Visite de la tour carrée, Château, Wasselonne

Informations pratiques

Visite de la tour carrée Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Château Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle de la tour avec accès à la plateforme.

Château 2 cour du château, 67310 Wasselonne Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est 03 88 59 12 12 http://www.wasselonne.fr Au Moyen Âge, la ville de Wasselonne était défendue par un château érigé sur la hauteur qui dominait la cité. De ce château, il ne reste aujourd’hui que la porte d’entrée, une tour ronde, l’ancienne demeure du bailli et quelques pans de mur d’enceinte. Le châtelet d’entrée du château, reconstruit en 1496, franchissait les enceintes et se composait de deux bastions enserrant un passage surmonté de la haute tour. Celle-ci serait, sans qu’on puisse l’affirmer, le clocher de l’ancienne église fortifiée d’un cimetière. Sa facture du XIVe siècle est antérieure à la fortification de la porte.

La porte d’entrée du château, flanquée de deux tourelles rondes, a été surélevée par une tour carrée en 1789. Cet aménagement avait pour vocation de remplacer la tour de guet (ancien clocher d’église) se trouvant au centre du château détruit en 1674. La partie inférieure comportait le logement du gardien et des cellules pour prisonniers.

La défense du château prévoyait de nombreuses meurtrières et des mâchicoulis. Une meurtrière au-dessus de la voûte de la porte d’entrée est fermée par une pierre de taille cylindrique que l’on peut faire pivoter facilement. En dessous, un cadre comportait les armoiries du seigneur, armoiries martelées lors de la Révolution. La tour carrée abrite un mécanisme d’horloge datant de 1881 fabriqué par la maison Ungerer de Strasbourg, ainsi qu’une grande cloche installée en 1818 et fondue par la maison Edel de Strasbourg.

D’importants travaux de rénovation ont été réalisés en 2010-2011 et ont permis la découverte d’un tympan provenant certainement de l’église se trouvant au centre du château.

Le château est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1931. Parking cour du château à proximité. Stationnement gratuit et sans disque bleu le dimanche.

Ouverture exceptionnelle de la tour avec accès à la plateforme

©Charles-Henri WAAG