Informations pratiques

Wasselonne

Journées Européennes du Patrimoine Wasselonne

Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le programme à Wasselonne

Visite de la tour carrée et des remparts découvrez ce monument emblèmatique

Exposition sur la ligne du chemin de fer ligne Molsheim-Saverne

Exposition d’une maquette ferroviaire plongez dans l’univers du chemin de fer miniature

Exposition de jouets anciens Joustra rédecouvrez les jouets mythiques qui ont marqué des générations

Jeux et animations pour petits et grands, à partager en famille !

Date dimanche 20 septembre 2026

Horaires 10h-12h / 14h-18h

Renseignements Wasselonne en Fête 03 88 59 12 00 ou wasselonne-en-fete@wasselonne.org 0 .

Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 00 wasselonne-en-fete@wasselonne.org

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Wasselonne Wasselonne a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble