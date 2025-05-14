Journées Européennes du Patrimoine Wasselonne Wasselonne
dimanche 20 septembre 2026 · Wasselonne
Informations pratiques
Wasselonne
Journées Européennes du Patrimoine Wasselonne
Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le programme à Wasselonne
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Date dimanche 20 septembre 2026
Horaires 10h-12h / 14h-18h
Renseignements Wasselonne en Fête 03 88 59 12 00 ou wasselonne-en-fete@wasselonne.org 0 .
Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 00 wasselonne-en-fete@wasselonne.org
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Wasselonne Wasselonne a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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