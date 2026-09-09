AGENDA · Wasselonne
Exposition de jouets Joustra, Salle Prévôtale, Wasselonne
dimanche 20 septembre 2026 · Salle Prévôtale · Wasselonne
Informations pratiques
Exposition de jouets Joustra Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Salle Prévôtale Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Redécouvrez les jouets mythiques qui ont marqué des générations
Salle Prévôtale Cour du Château 67310 Wasselonne Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est
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