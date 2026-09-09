Célébrons 60 ans d’écoute avec S.O.S Amitié Bordeaux Aquitaine !, Théâtre Femina, Bordeaux

Informations pratiques

Célébrons 60 ans d’écoute avec S.O.S Amitié Bordeaux Aquitaine ! Mercredi 25 novembre, 20h00 Théâtre Femina Gironde

Ouvert à tous sur inscription, place de 10 à 24€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T20:00:00+01:00 – 2026-11-25T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-25T20:00:00+01:00 – 2026-11-25T22:00:00+01:00

Le mercredi 25 novembre à 20H, S.O.S Amitié Bordeaux Aquitaine fête ses 60 ans au Théâtre FEMINA à Bordeaux, avec un grand concert solidaire.

Une belle occasion de soutenir la première ligne d’écoute et de prévention contre le suicide en France, puisque les bénéfices issus de l’événement permettront à S.O.S Amitié de poursuivre son action.

Sur scène :

le duo de jeunes prodiges bordelais Astrid Patay (soliste) et Maximilien Wang (piano),

Christophe Malavoy, parrain de S.O.S Amitié, qui proposera une version revisitée de son spectacle Les Enchanteurs et reprendra les plus belles chansons françaises.

Soutenez-les, réservez votre place (billets de 10 à 24 €.) :https://theatrefemina.com/evenement/60-ans-de-s-o-s-amitie-bordeaux-aquitaine/

S.O.S Amitié Bordeaux Aquitaine, 60 ans d’écoute

Fédération nationale de 45 postes d’écoute en France, S.O.S Amitié est la première ligne d’écoute et de prévention contre le suicide avec

3,8 millions d’appels en 2025

2 000 bénévoles au national

Et depuis 1966 à Bordeaux :

☎️ 20 000 appels écoutés sur le poste de Bordeaux en 2025

40 écoutants actifs à Bordeaux -> près de 600 en 60 ans !

Tous ensemble, le 25 novembre, répondons PRÉSENT pour les aider à continuer !

Réservations à partir de 10€ sur le site du FEMINA

Théâtre Femina 10 Rue de Grassi, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.com/evenement/60-ans-de-s-o-s-amitie-bordeaux-aquitaine/ »}] [{« link »: « https://theatrefemina.com/evenement/60-ans-de-s-o-s-amitie-bordeaux-aquitaine/ »}]

Grand concert solidaire pour célébrer les 60 ans de S.O.S Amitié Bordeaux Aquitaine, la première ligne d’écoute et de prévention contre le suicide et la solitude, le 25 novembre à 20h au FEMINA ! concert solidaire

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