AGENDA · Rumilly
Célébrons les Producteurs de chez Nous à l’Hyper U Rumilly, Hyper U Rumilly, Rumilly
samedi 10 octobre 2026 · Hyper U Rumilly · Rumilly
Informations pratiques
Célébrons les Producteurs de chez Nous à l’Hyper U Rumilly Samedi 10 octobre, 10h00 Hyper U Rumilly Haute-Savoie
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00
Hyper U Rumilly 1 boulevard de l’Europe 74150 Rumilly Rumilly 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
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© Système U
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