AGENDA · Châteauneuf-sur-Loire
Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Châteauneuf-sur-Loire, Super U Châteauneuf-sur-Loire, Châteauneuf-sur-Loire
vendredi 9 octobre 2026 · Super U Châteauneuf-sur-Loire · Châteauneuf-sur-Loire
Informations pratiques
Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Châteauneuf-sur-Loire Vendredi 9 octobre, 10h30 Super U Châteauneuf-sur-Loire Loiret
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T10:30:00+02:00 – 2026-10-09T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-09T10:30:00+02:00 – 2026-10-09T12:30:00+02:00
Super U Châteauneuf-sur-Loire Avenue du Gâtinais 45110 Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire
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© Système U
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