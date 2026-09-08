Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Châteauneuf-sur-Loire, Super U Châteauneuf-sur-Loire, Châteauneuf-sur-Loire

Informations pratiques

Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Châteauneuf-sur-Loire Vendredi 9 octobre, 10h30 Super U Châteauneuf-sur-Loire Loiret

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T10:30:00+02:00 – 2026-10-09T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-09T10:30:00+02:00 – 2026-10-09T12:30:00+02:00

Super U Châteauneuf-sur-Loire Avenue du Gâtinais 45110 Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire

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