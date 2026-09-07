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Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Grenade-sur-Garonne, Super U Grenade-sur-Garonne, Grenade

samedi 10 octobre 2026 · Super U Grenade-sur-Garonne · Grenade

Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Grenade-sur-Garonne, Super U Grenade-sur-Garonne, Grenade

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Super U Grenade-sur-Garonne
Adresse
Avenue du President Kennedy 31330 Grenade-sur-Garonne
Ville
31330 Grenade
Département
Haute-Garonne
Tarif
Entrée libre

Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Grenade-sur-Garonne Samedi 10 octobre, 10h00 Super U Grenade-sur-Garonne Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Super U Grenade-sur-Garonne Avenue du President Kennedy 31330 Grenade-sur-Garonne Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie
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