AGENDA · Grenade
Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Grenade-sur-Garonne, Super U Grenade-sur-Garonne, Grenade
samedi 10 octobre 2026 · Super U Grenade-sur-Garonne · Grenade
Informations pratiques
Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Grenade-sur-Garonne Samedi 10 octobre, 10h00 Super U Grenade-sur-Garonne Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Super U Grenade-sur-Garonne Avenue du President Kennedy 31330 Grenade-sur-Garonne Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie
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© Système U
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