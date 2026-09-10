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Célébrons les Producteurs de chez Nous au U Express Lyon Montchat, U Express Lyon Montchat, Lyon
vendredi 9 octobre 2026 · U Express Lyon Montchat · Lyon
Informations pratiques
Célébrons les Producteurs de chez Nous au U Express Lyon Montchat Vendredi 9 octobre, 10h00 U Express Lyon Montchat Rhône
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T10:00:00+02:00 – 2026-10-09T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-09T10:00:00+02:00 – 2026-10-09T13:00:00+02:00
U Express Lyon Montchat 35 cours Richard-Vitton 69003 Lyon Lyon 69003 Montchat Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
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© Système U
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