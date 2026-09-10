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Célébrons les Producteurs de chez Nous au U Express Lyon Vaise, U Express Lyon Vaise, Lyon

lundi 5 octobre 2026 · U Express Lyon Vaise · Lyon

Célébrons les Producteurs de chez Nous au U Express Lyon Vaise, U Express Lyon Vaise, Lyon

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Lieu
U Express Lyon Vaise
Adresse
21 rue du Sergent Michel Berthet 69009 Lyon
Ville
69009 Lyon
Département
Rhône
Tarif
Entrée libre

Célébrons les Producteurs de chez Nous au U Express Lyon Vaise Lundi 5 octobre, 10h00 U Express Lyon Vaise Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-05T10:00:00+02:00 – 2026-10-05T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-05T10:00:00+02:00 – 2026-10-05T13:00:00+02:00

U Express Lyon Vaise 21 rue du Sergent Michel Berthet 69009 Lyon Lyon 69009 Gorge de Loup Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
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