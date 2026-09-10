AGENDA · Lyon
Célébrons les Producteurs de chez Nous au U Express Lyon Vaise, U Express Lyon Vaise, Lyon
lundi 5 octobre 2026 · U Express Lyon Vaise · Lyon
Informations pratiques
Célébrons les Producteurs de chez Nous au U Express Lyon Vaise Lundi 5 octobre, 10h00 U Express Lyon Vaise Rhône
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-05T10:00:00+02:00 – 2026-10-05T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-05T10:00:00+02:00 – 2026-10-05T13:00:00+02:00
U Express Lyon Vaise 21 rue du Sergent Michel Berthet 69009 Lyon Lyon 69009 Gorge de Loup Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
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© Système U
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