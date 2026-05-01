Celest on the Bayou Coutances
Celest on the Bayou Coutances samedi 30 mai 2026.
Coutances
Celest on the Bayou
Square de l’Évêché Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 21:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Jazz New Orleans, swing, chansons venues de l’autre côté de l’Atlantique portée par Célestine, chanteuse, et 4 musiciens délicieux, Celest on the Bayou surgit dans l’espace et vous ébouriffe par son énergie débordante. Cet orchestre, qui porte la joie à l’air libre, vous invite à danser et festoyer en fanfare! .
Square de l’Évêché Coutances 50200 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Celest on the Bayou
L’événement Celest on the Bayou Coutances a été mis à jour le 2026-05-19 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Coutances (Manche)
- Salon des métiers d’art et de l’artisanat Rue Tournées Saint-Nicolas Coutances 23 mai 2026
- Café-tricot Café Le Club Coutances 23 mai 2026
- Conférence Les Holocaustes Coutances 23 mai 2026
- Nuit européenne des musées Musée Quesnel-Morinière Coutances 23 mai 2026
- Démonstration : défilé de mode dans les salles du musée, Musée Quesnel-Morinière, Coutances 23 mai 2026