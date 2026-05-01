Coutances

Celest on the Bayou

Square de l’Évêché Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 21:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Jazz New Orleans, swing, chansons venues de l’autre côté de l’Atlantique portée par Célestine, chanteuse, et 4 musiciens délicieux, Celest on the Bayou surgit dans l’espace et vous ébouriffe par son énergie débordante. Cet orchestre, qui porte la joie à l’air libre, vous invite à danser et festoyer en fanfare! .

Square de l’Évêché Coutances 50200 Manche Normandie

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English : Celest on the Bayou

L’événement Celest on the Bayou Coutances a été mis à jour le 2026-05-19 par Coutances Tourisme