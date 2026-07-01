Céleste La Comédie du Finistère Brest
mercredi 15 juillet 2026 · La Comédie du Finistère · Brest
Informations pratiques
Brest
Céleste
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-15 11:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-25 2026-07-29
Céleste est gardienne de phare.
Elle aime cela, compter les étoiles et en prendre soin. Mais ce soir là 1, 2, 3… Catastrophe ! L’étoile “Polaire” a filé dans la nuit.
Céleste va parcourir le ciel et interroger les constellations pour que Polaire retrouve sa place.
Un récit poétique et lumineux pour apprivoiser la nuit.
Informations pratiques
Conte
Durée 30 minutes.
Spectacle destiné aux enfants de 1 à 5 ans.
Réservation obligatoire, en ligne. .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
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English :
L’événement Céleste Brest a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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