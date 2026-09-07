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Céline Gourjault, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

mercredi 28 octobre 2026 · Médiathèque de Saint-Dizier · Saint-Dizier

Céline Gourjault, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Saint-Dizier
Adresse
5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne
Tarif
Sur inscription

Céline Gourjault Mercredi 28 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T10:00:00+01:00 – 2026-10-28T12:00:00+01:00
Fin : 2026-10-28T14:00:00+01:00 – 2026-10-28T16:00:00+01:00

Pour Halloween, faites frissonner votre imagination et vos crayons !
Initiez-vous à l’écriture d’une nouvelle fantastique avec l’autrice Céline Gourjault.
Costumes et déguisements sont les bienvenus !
À partir de 8 ans

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]
Rencontre d’auteur Atelier d’écriture

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