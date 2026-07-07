Informations pratiques

« CELLO ! » : un concert d’Aria Voce Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Notre-Dame-du-Rosaire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les voix du chœur de chambre Aria Voce se mêlent au chant du violoncelle et embrassent toute l’histoire de la musique d’hier et d’aujourd’hui, dans un dialogue original entre le chœur et l’instrument.

Église Notre-Dame-du-Rosaire 36 rue Alsace-Lorraine, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire L’église Notre-Dame-du-Rosaire se fait discrète dans le paysage du quartier Pont-Rousseau depuis sa construction dans les années 1960. D’apparence sobre et épurée, cet édifice religieux d’un grand modernisme pour son temps est l’œuvre de l’architecte Jean Rouquet. Accès : Tram 2 et 3 (Pont-Rousseau/Martyrs), Bus C4 et 38 (Pont-Rousseau/Martyrs)

Les voix du chœur de chambre Aria Voce se mêlent au chant du violoncelle et embrassent toute l’hsitoire de la musique d’hier et d’aujourd’hui, dans un dialogue original entre le chœur et l’instrument.

© Aria Voce