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CELLO8 SCIENCE PO – REIMS Reims

CELLO8 SCIENCE PO – REIMS Reims

CELLO8 SCIENCE PO – REIMS Reims samedi 4 juillet 2026.

Lieu : SCIENCE PO - REIMS

Adresse : 1 PLACE MUSEUX

Ville : 51100 Reims

Département : 51

Début : 2026-07-04

Fin : 2026-07-04

Heure de début : 18:00

CELLO8 Début : 2026-07-04 à 18:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

SCIENCE PO – REIMS 1 PLACE MUSEUX 51100 Reims 51

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