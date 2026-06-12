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Yevgeny Sudbin Grand récital de piano | Les Flâneries Musicales Musée Saint-Remi Reims

Yevgeny Sudbin Grand récital de piano | Les Flâneries Musicales Musée Saint-Remi Reims jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Musée Saint-Remi

Adresse : 53 Rue Simon

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 14 14 18 Supplément Tarif réduit

Reims

Yevgeny Sudbin Grand récital de piano | Les Flâneries Musicales

Musée Saint-Remi 53 Rue Simon Reims Marne

Tarif : 14 – 14 – 18 EUR

Supplément
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Tout public
Vienne se révèle élan théâtral de Mozart, élégance du dialogue soliste et ombre poignante de
l’Inachevée. Une soirée empreinte d’intimité viennoise.   .

Musée Saint-Remi 53 Rue Simon Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Yevgeny Sudbin Grand récital de piano | Les Flâneries Musicales

L’événement Yevgeny Sudbin Grand récital de piano | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès

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