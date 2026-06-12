Yevgeny Sudbin Grand récital de piano | Les Flâneries Musicales Musée Saint-Remi Reims
Yevgeny Sudbin Grand récital de piano | Les Flâneries Musicales Musée Saint-Remi Reims jeudi 2 juillet 2026.
Reims
Yevgeny Sudbin Grand récital de piano | Les Flâneries Musicales
Musée Saint-Remi 53 Rue Simon Reims Marne
Tarif : 14 – 14 – 18 EUR
Supplément
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Tout public
Vienne se révèle élan théâtral de Mozart, élégance du dialogue soliste et ombre poignante de
l’Inachevée. Une soirée empreinte d’intimité viennoise. .
Musée Saint-Remi 53 Rue Simon Reims 51100 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Yevgeny Sudbin Grand récital de piano | Les Flâneries Musicales
L’événement Yevgeny Sudbin Grand récital de piano | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès
À voir aussi à Reims (Marne)
- FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS LA CARTONNERIE – CLUB Reims 17 juin 2026
- La Guinguette rémoise La Guinguette rémoise Reims 17 juin 2026
- PRAGUE PHILHARMONIC ORCHESTRA BASILIQUE ST REMI – REIMS Reims 18 juin 2026
- Les Flâneries Musicales de Reims Reims 18 juin 2026
- Reims Fire Fest Caserne de Reims Marchandeau Reims 20 juin 2026