Yevgeny Sudbin Grand récital de piano | Les Flâneries Musicales Musée Saint-Remi Reims jeudi 2 juillet 2026.

Reims

Yevgeny Sudbin Grand récital de piano | Les Flâneries Musicales

Musée Saint-Remi 53 Rue Simon Reims Marne

Tarif : 14 – 14 – 18 EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Tout public

Vienne se révèle élan théâtral de Mozart, élégance du dialogue soliste et ombre poignante de

l’Inachevée. Une soirée empreinte d’intimité viennoise. .

Musée Saint-Remi 53 Rue Simon Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Yevgeny Sudbin Grand récital de piano | Les Flâneries Musicales

L’événement Yevgeny Sudbin Grand récital de piano | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès