Les Flâneries Musicales de Reims Reims

Les Flâneries Musicales de Reims

Dans divers lieux de la ville Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-06-18 2026-07-18

Tout public

Festival de musique classique, les Flâneries Musicales reviennent chaque année pour plusieurs semaines de concerts dans des lieux emblématiques de Reims, avant de terminer en beauté par son immanquable concert pique-nique au Parc de Champagne.

Rendez-vous à partir du 18 juin pour la 37ème édition du festival ! Venez vibrer au rythme des 22 dates d’exception mêlant musique classique, symphonique et musiques actuelles.

Et retrouvez le fameux concert pique-nique le samedi 18 juillet.

Le festival accueille des artistes de renommée internationale, des orchestres prestigieux et de grands solistes, tout en laissant une place importante à la découverte, avec une journée dédiée aux jeunes talents et des spectacles pensés pour le jeune public. Les musiques du monde et le jazz complètent cette offre, invitant le public à un véritable voyage musical, du répertoire savant aux sonorités plus contemporaines et populaires, dans un esprit d’ouverture et de convivialité.

Consultez toute la programmation directement sur le site internet du festival. .

Dans divers lieux de la ville Reims 51100 Marne Grand Est info@flaneriesreims.com

