La Guinguette rémoise La Guinguette rémoise Reims
La Guinguette rémoise La Guinguette rémoise Reims mercredi 17 juin 2026.
Reims
La Guinguette rémoise
La Guinguette rémoise 44 Rue de la Roseraie Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 12:00:00
fin : 2026-09-30 21:30:00
Date(s) :
2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12
Venez vous amuser, écouter de la musique, danser, manger, vous détendre… la Guinguette rémoise ensoleillera vos journées et soirées au Parc de la Roseraie du 18 juin au 31 août.Tout public
Oasis idyllique située en bords de Vesle, La Guinguette Rémoise revient tout l’été !
Chaque année, de mi-juin à fin août, la Guinguette rémoise s’installe au Parc de la Roseraie, pour y proposer des animations
Concerts de jazz, musique populaire style accordéon, années 60, 70, 80… concours de pétanque, ateliers sportifs et bien-être, performances artistiques, animations pour les enfants… tout cela dans un cadre verdoyant exceptionnel, qui attire de nombreux visiteurs de toute génération.
La Guinguette, c’est aussi de la restauration et de la buvette food-trucks, brunch, goûter, apéro…
Du mercredi au dimanche, venez en famille, entre amis, entre amoureux pour chiller, vous amuser, écouter de la musique, danser, manger… la Guinguette rémoise ensoleillera vos journées et vos soirées ! .
La Guinguette rémoise 44 Rue de la Roseraie Reims 51100 Marne Grand Est +33 7 88 10 40 53
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English : La Guinguette rémoise
Come and have fun, listen to music, dance, eat, relax? the Guinguette rémoise will brighten up your days and evenings in the Parc de la Roseraie from June 18 to August 31.
L’événement La Guinguette rémoise Reims a été mis à jour le 2026-06-05 par Reims Tourisme & Congrès
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