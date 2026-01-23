Musique et Textes Méditatifs Reims
samedi 15 août 2026 · Reims
Informations pratiques
Reims
Musique et Textes Méditatifs
Basilique Saint Remi Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 20 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Tout public
Concert en la Basilique Saint Remi de Reims
Oeuvres de Marc Antoine Charpentier, Claudio Merula, Claudio Monteverdi, Heinrich Biber.
Soprano, Hadhoum Tunc
Violon Baroque, Patricia Bonnefoy
Orgue Benjamin-Joseph Steens .
Basilique Saint Remi Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Musique et Textes Méditatifs
L’événement Musique et Textes Méditatifs Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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