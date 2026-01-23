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AGENDA · Reims

Musique et Textes Méditatifs Reims

samedi 15 août 2026 · Reims

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Basilique Saint Remi
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
0 0 20 Gratuit Entrée libre

Reims

Musique et Textes Méditatifs

Basilique Saint Remi Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 20 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Tout public
Concert en la Basilique Saint Remi de Reims
Oeuvres de Marc Antoine Charpentier, Claudio Merula, Claudio Monteverdi, Heinrich Biber.

Soprano, Hadhoum Tunc
Violon Baroque, Patricia Bonnefoy
Orgue Benjamin-Joseph Steens   .

Basilique Saint Remi Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Musique et Textes Méditatifs

L’événement Musique et Textes Méditatifs Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne

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