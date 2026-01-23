Informations pratiques

Reims

Musique et Textes Méditatifs

Basilique Saint Remi Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 20 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Tout public

Concert en la Basilique Saint Remi de Reims

Oeuvres de Marc Antoine Charpentier, Claudio Merula, Claudio Monteverdi, Heinrich Biber.

Soprano, Hadhoum Tunc

Violon Baroque, Patricia Bonnefoy

Orgue Benjamin-Joseph Steens .

Basilique Saint Remi Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Musique et Textes Méditatifs

L’événement Musique et Textes Méditatifs Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne