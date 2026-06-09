Saison 2026 Concerts d’orgue en la Basilique Saint Remi de Reims Reims
Saison 2026 Concerts d’orgue en la Basilique Saint Remi de Reims Reims samedi 15 août 2026.
Reims
Saison 2026 Concerts d’orgue en la Basilique Saint Remi de Reims
Basilique Saint Remi Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-08-15 2026-09-20 2026-10-11
Tout public
Concerts d’orgue.
15/08 Vêpres musicales.
Oeuvres de M-A. Charpentier, C. Merula, C. Monteverdi, H. Biber.
20/09 Journée du Patrimoine.
Oeuvres de G-B. Martini, T. Albinoni, G-F. Haendel.
11/10 Jeunes talents.
Oeuvres de J-S. Bach, W-A. Mozart. .
Basilique Saint Remi Reims 51100 Marne Grand Est contact@orguesaintremi.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Saison 2026 Concerts d’orgue en la Basilique Saint Remi de Reims
L’événement Saison 2026 Concerts d’orgue en la Basilique Saint Remi de Reims Reims a été mis à jour le 2026-06-01 par ADT de la Marne
À voir aussi à Reims (Marne)
- Rando de REIMS à EPERNAY de Gare à Gare Reims 9 juin 2026
- Concert de fin d’année de la Maîtrise de Reims Reims 12 juin 2026
- Visite du service archéologie du Grand Reims, Grand Reims – service Archéologie, Reims 13 juin 2026
- La fouille archéologique du parvis Saint-André à Reims : évolutions d’un quartier urbain, Bibliothèque Carnégie, Reims 13 juin 2026
- Échos animaux, Musée Saint-Remi, Reims 14 juin 2026