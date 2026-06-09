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Saison 2026 Concerts d’orgue en la Basilique Saint Remi de Reims Reims

Saison 2026 Concerts d’orgue en la Basilique Saint Remi de Reims Reims samedi 15 août 2026.

Adresse : Basilique Saint Remi

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Reims

Saison 2026 Concerts d’orgue en la Basilique Saint Remi de Reims

Basilique Saint Remi Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-08-15 2026-09-20 2026-10-11

Tout public
Concerts d’orgue.

15/08 Vêpres musicales.
Oeuvres de M-A. Charpentier, C. Merula, C. Monteverdi, H. Biber.

20/09 Journée du Patrimoine.
Oeuvres de G-B. Martini, T. Albinoni, G-F. Haendel.

11/10 Jeunes talents.
Oeuvres de J-S. Bach, W-A. Mozart.   .

Basilique Saint Remi Reims 51100 Marne Grand Est   contact@orguesaintremi.fr

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English : Saison 2026 Concerts d’orgue en la Basilique Saint Remi de Reims

L’événement Saison 2026 Concerts d’orgue en la Basilique Saint Remi de Reims Reims a été mis à jour le 2026-06-01 par ADT de la Marne

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