Reims

Saison 2026 Concerts d’orgue en la Basilique Saint Remi de Reims

Basilique Saint Remi Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-09-20 2026-10-11

Tout public

Concerts d’orgue.

15/08 Vêpres musicales.

Oeuvres de M-A. Charpentier, C. Merula, C. Monteverdi, H. Biber.

20/09 Journée du Patrimoine.

Oeuvres de G-B. Martini, T. Albinoni, G-F. Haendel.

11/10 Jeunes talents.

Oeuvres de J-S. Bach, W-A. Mozart. .

Basilique Saint Remi Reims 51100 Marne Grand Est contact@orguesaintremi.fr

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English : Saison 2026 Concerts d’orgue en la Basilique Saint Remi de Reims

L’événement Saison 2026 Concerts d’orgue en la Basilique Saint Remi de Reims Reims a été mis à jour le 2026-06-01 par ADT de la Marne