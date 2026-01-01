Poterie initiation au modelage Atelier Autour de la terre Reims

Poterie initiation au modelage

Atelier Autour de la terre 151B Rue de Courcelles Reims Marne

Tarif : 61 – 61 – 61 EUR

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23 20:30:00

2026-01-23 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

Tout public

Offrez-vous un moment de détente créative. Un moment qui libère l’esprit.

Je vous propose de mettre les mains dans l’argile et de laisser parler votre créativité.

Il existe de nombreuses manière de créer un objet en céramique.

Je vous propose de découvrir la poterie au modelage vous travaillerez la technique du pincé pour façonner un objet

Ces stages d’initiation s’adressent aux personnes qui n’ont jamais fait de poterie et ne nécessitent aucun savoir-faire particulier. Ils peuvent également permettre de revoir les bases, pour les personnes qui ont déjà eu une première approche de la poterie.

>>>>> Les stages d’initiation au modelage sont accessibles aux enfants (accompagné d’un adulte qui fait l’activité) à partir de 7 ans et ont pour thème Je crée ma tasse et sa cuillère au modelage . Ils durent 2 heures et sont limités à 8 personnes .

Atelier Autour de la terre 151B Rue de Courcelles Reims 51100 Marne Grand Est atelier.autourdelaterre@gmail.com

English : Poterie initiation au modelage

