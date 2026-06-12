OPUS 1874 , exposition de photographies de Dominique Cherprenet REIMS TOURISME & CONGRES Reims

Reims

OPUS 1874 , exposition de photographies de Dominique Cherprenet

REIMS TOURISME & CONGRES 6 rue Rockefeller Reims Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-09-02

Tout public

L’esprit du projet Le nom OPUS 1874 n’est pas un simple numéro de série. Il est un hommage à la rupture, à cette année charnière où l’art a cessé de vouloir copier le réel pour enfin chercher à le ressentir. En 1874, les peintres impressionnistes exposaient pour la première fois, imposant le triomphe de la sensation et du mouvement sur la forme figée.

La démarche artistique Dans cette série, l’artiste poursuit cette quête. L’oeuvre devient le terrain d’une expérimentation visuelle où le grain, le flou et le contraste ne sont plus des limites techniques, mais des émotions pures. Entre la netteté du souvenir et le chaos du présent, OPUS 1874 explore la fragmentation du mouvement . En s’appuyant sur les codes impressionnistes, la prééminence de la lumière sur le trait, le photographe Dominique Cherprenet cherche à décomposer la continuité du temps pour en extraire l’essence. .

REIMS TOURISME & CONGRES 6 rue Rockefeller Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 77 45 00

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English : OPUS 1874 , exposition de photographies de Dominique Cherprenet

L’événement OPUS 1874 , exposition de photographies de Dominique Cherprenet Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT de la Marne