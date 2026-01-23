Fanfare, Tout a une fin sauf la saucisse qui en a deux Comédie CDN de Reims Reims
mardi 1 septembre 2026 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Fanfare, Tout a une fin sauf la saucisse qui en a deux
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 20:00:00
fin : 2026-10-07 21:15:00
Date(s) :
2026-09-01 2026-09-02 2026-09-05 2026-09-30 2026-10-06 2026-10-07 2026-10-08
Tout public
Fanfare, tout a une fin sauf la saucisse qui en a deux
Un projet d’Anne-Lise Heimburger
Mise en scène Samuel Achache
Direction musicale Florent Hubert
Aux côtés d’un quintette de cuivres, une femme endeuillée découvre que la vie a une fin et cherche à fuir cette réalité. Dans un spectacle théâtral et musical, la peur du pire est conjurée par des éclats de rires.
Parce qu’elle vient de perdre l’homme qu’elle aimait, une veuve fait son show et retarde l’enterrement, se persuadant que son mort est vivant et que la vie est éternelle. La fanfare, habituée des mariages autant que des commémorations, essaye malgré tout de poursuivre la cérémonie, sachant qu’une marche funèbre peut devenir une polka si on l’accélère quatre fois. Avec Fanfare, Tout a une fin sauf la saucisse qui en a deux, Anne-Lise Heimburger s’entoure de cinq instrumentistes à vent de haut vol pour faire vibrer l’oxymore de la vie et de la mort. Entre répertoire classique et airs folkloriques, Samuel Achache, metteur en scène, et Florent Hubert, directeur musical, composent une nouvelle création où la musique se regarde et le théâtre s’écoute.
Parole de la conceptrice et comédienne
J’ai longtemps opposé la vie à la mort, comme on est tenté d’opposer la nuit au jour, le corps à l’esprit, le combat à l’amour. Or ces couples font la paire, comme on dit. La vie ne va pas sans la mort — au sens où ni n’avance ni ne se porte bien. Anne-Lise Heimburger .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Fanfare, Tout a une fin sauf la saucisse qui en a deux
L’événement Fanfare, Tout a une fin sauf la saucisse qui en a deux Reims a été mis à jour le 2026-07-06 par ADT de la Marne
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