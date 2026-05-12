Yanns Phénoménal Re/Tour LE K Reims
Yanns Phénoménal Re/Tour LE K Reims dimanche 13 septembre 2026.
Reims
Yanns Phénoménal Re/Tour
LE K 20 Rue du Val Clair Reims Marne
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:00:00
fin : 2026-09-13 18:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Tout public
Yanns met le feu sur scène !
À seulement 26 ans, Yanns s’affirme comme l’un des artistes les plus influents de la pop urbaine française. Avec plus de 100 000 albums vendus, 150 000 billets de concert écoulés et des hits cumulant des centaines de millions de streams.
Il enchaîne les succès. Son titre emblématique Clic Clic Pan Pan , certifié triple diamant, a marqué toute une génération et a même été choisi comme bande originale du film à succès Un p’tit truc en plus d’Artus, renforçant ainsi sa popularité.
Son album Pays des merveilles , désormais certifié disque d’or, confirme son ascension fulgurante. Nommé Révélation de l’année aux NRJ Music Awards, Yanns séduit une communauté grandissante, avec près de 3 millions d’abonnés sur TikTok et près d’un milliard de vues sur YouTube.
Porté par une énergie contagieuse et un univers musical sincère, Yanns s’impose plus que jamais comme une valeur sûre et incontournable de la scène musicale actuelle.
Yanns été à L’Olympia en avril 2026 à guichet fermé, il attire les foules particulièrement les familles,
1ere Partie Jules Loewert Auteur Compositeur Interprète .
LE K 20 Rue du Val Clair Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Yanns Phénoménal Re/Tour
L’événement Yanns Phénoménal Re/Tour Reims a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT de la Marne
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