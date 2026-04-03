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FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS LA CARTONNERIE – CLUB Reims

FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS LA CARTONNERIE – CLUB Reims

FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS LA CARTONNERIE – CLUB Reims mercredi 17 juin 2026.

Lieu : LA CARTONNERIE - CLUB

Adresse : 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE

Ville : 51100 Reims

Département : 51

Début : 2026-06-17

Fin : 2026-06-17

Heure de début : 20:00

FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS Début : 2026-06-17 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA CARTONNERIE – CLUB 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51

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