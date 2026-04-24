Reims Fire Fest Caserne de Reims Marchandeau Reims
Reims Fire Fest Caserne de Reims Marchandeau Reims samedi 20 juin 2026.
Reims
Reims Fire Fest
Caserne de Reims Marchandeau 49 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-21 03:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Tout public
1er bal des sapeurs pompiers de Reims.
Accueil eet ouverture avec food trucks à 19h00.
Animation musicale par l’orchestre local La Dentrose.
DJ pompiers rémois à partir de 23h00.
Un événement festif au service de la communauté !
Restaurations, bar, bar champagne, table vip et premium, groupe musical en 1ère partie et DJ pour finir la soirée. .
Caserne de Reims Marchandeau 49 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Reims Fire Fest
L’événement Reims Fire Fest Reims a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne
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