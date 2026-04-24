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Reims Fire Fest Caserne de Reims Marchandeau Reims

Reims Fire Fest Caserne de Reims Marchandeau Reims samedi 20 juin 2026.

Lieu : Caserne de Reims Marchandeau

Adresse : 49 Chaussée Bocquaine

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 15 15 25 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Reims

Reims Fire Fest

Caserne de Reims Marchandeau 49 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-21 03:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Tout public
1er bal des sapeurs pompiers de Reims.

Accueil eet ouverture avec food trucks à 19h00.
Animation musicale par l’orchestre local La Dentrose.
DJ pompiers rémois à partir de 23h00.

Un événement festif au service de la communauté !

Restaurations, bar, bar champagne, table vip et premium, groupe musical en 1ère partie et DJ pour finir la soirée.   .

Caserne de Reims Marchandeau 49 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Reims Fire Fest

L’événement Reims Fire Fest Reims a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne

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