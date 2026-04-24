Reims Fire Fest Caserne de Reims Marchandeau Reims

Reims

Reims Fire Fest

Caserne de Reims Marchandeau 49 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-21 03:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Tout public

1er bal des sapeurs pompiers de Reims.

Accueil eet ouverture avec food trucks à 19h00.

Animation musicale par l’orchestre local La Dentrose.

DJ pompiers rémois à partir de 23h00.

Un événement festif au service de la communauté !

Restaurations, bar, bar champagne, table vip et premium, groupe musical en 1ère partie et DJ pour finir la soirée. .

Caserne de Reims Marchandeau 49 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Reims Fire Fest

L’événement Reims Fire Fest Reims a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne