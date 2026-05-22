Dégustation Champagne Dom Caudron Office de Tourisme du Grand Reims Reims

Reims

Dégustation Champagne Dom Caudron

Office de Tourisme du Grand Reims 6 Rue Rockefeller Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-07-03 17:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Tout public

L’Office de tourisme vous propose au sein de son bureau d’accueil de venir déguster le champagne de la Maison Dom Caudron !

Les vignerons du Champagne Dom Caudron pratiquent une viticulture raisonnée. En alliant leurs raisins, issus à 90 % du village de Passy-Grigny, ainsi que des villages voisins, le Champagne Dom Caudron se dote de champagnes de haute qualité, représentatif d’un terroir unique.

Dégustation gratuite réservée aux personnes majeures. Vente sur place.

L’abus d’alcool nuit gravement à la santé. A consommer avec modération. .

Office de Tourisme du Grand Reims 6 Rue Rockefeller Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Dégustation Champagne Dom Caudron

L’événement Dégustation Champagne Dom Caudron Reims a été mis à jour le 2026-05-19 par Reims Tourisme & Congrès