Duo de pianistes Rolando Luna & Constant Despres Concert | Les Flâneries Musicales Parc de la Maison Mumm Reims mercredi 1 juillet 2026.

Reims

Duo de pianistes Rolando Luna & Constant Despres Concert | Les Flâneries Musicales

Parc de la Maison Mumm 34 Rue du Champ de Mars Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Tout public

Rolando Luna

Après avoir accompagné le Buena Vista Social Club durant dix ans, Rolando Luna se consacre à sa carrière solo à travers des compositions redoutables ainsi que des reprises élégantes et inventives.

Il se produit régulièrement sur les plus prestigieuses scènes internationales (Jazz in Marciac, Opéra de Bordeaux, San Francisco Jazz Festival, Piano aux Jacobins, Philharmonie de Hambourg…) et rencontre un succès toujours grandissant auprès d’un public émerveillé par sa poésie, sa virtuosité, et la richesse de ses improvisations.

Constant Després

Né en 2006, Constant Després brûle les étapes. Depuis son apparition à neuf ans dans l’émission Prodiges, il est invité dans de nombreux festivals (Piano Pic, Piano en Valois, La Vézère, Jazz in Marciac, L’Esprit du piano, Les Pianissimes…).

Prix de piano du Conservatoire de Toulouse à quatorze ans, il intègre à quinze ans le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où il obtient sa Licence avec les félicitations du jury dans la classe de Marie-Josèphe Jude, avant de poursuivre ses études en Master. Il est également lauréat de la saison 2025/26 de l’Académie Musicale Philippe Jaroussky.

Rolando & Constant

La rencontre de deux personnalités, deux cultures et deux générations. Un duo explosif qui revisite les œuvres de Bach à Chick Corea et fusionne les genres avec virtuosité et créativité.

Le premier album du duo paraîtra en 2026 sur le label L’Esprit du piano. .

Parc de la Maison Mumm 34 Rue du Champ de Mars Reims 51100 Marne Grand Est

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L’événement Duo de pianistes Rolando Luna & Constant Despres Concert | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès