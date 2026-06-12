Quintette de cuivres des professeurs du conservatoire Irrésistible Voyage | Les Flâneries Musicales Cryptoportique Reims mercredi 1 juillet 2026.

Reims

Quintette de cuivres des professeurs du conservatoire Irrésistible Voyage | Les Flâneries Musicales

Cryptoportique 6 Place du Forum Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 17:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Tout public

Quintette de cuivres du conservatoire

Adrien RAMON, trompette

Jean-Baptiste ARNOLD, trompette

Ilan SOUSA, cor

Fabrice BROHET, trombone

Olivier Guillaumet, tuba .

Cryptoportique 6 Place du Forum Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Quintette de cuivres des professeurs du conservatoire Irrésistible Voyage | Les Flâneries Musicales

L’événement Quintette de cuivres des professeurs du conservatoire Irrésistible Voyage | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès