Quintette de cuivres des professeurs du conservatoire Irrésistible Voyage | Les Flâneries Musicales Cryptoportique Reims
Quintette de cuivres des professeurs du conservatoire Irrésistible Voyage | Les Flâneries Musicales Cryptoportique Reims mercredi 1 juillet 2026.
Reims
Quintette de cuivres des professeurs du conservatoire Irrésistible Voyage | Les Flâneries Musicales
Cryptoportique 6 Place du Forum Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 17:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Tout public
Quintette de cuivres du conservatoire
Adrien RAMON, trompette
Jean-Baptiste ARNOLD, trompette
Ilan SOUSA, cor
Fabrice BROHET, trombone
Olivier Guillaumet, tuba .
Cryptoportique 6 Place du Forum Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Quintette de cuivres des professeurs du conservatoire Irrésistible Voyage | Les Flâneries Musicales
L’événement Quintette de cuivres des professeurs du conservatoire Irrésistible Voyage | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès
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