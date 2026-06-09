Fête de la musique Potagem Jardin partagé Reims
Fête de la musique Potagem Jardin partagé Reims dimanche 21 juin 2026.
Reims
Fête de la musique
Potagem Jardin partagé 37 Rue Passe-Demoiselles Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Tout public
Concert d’Emmanuel Bouilleaux au Potagem
Manu, guitariste-chanteur-ukuléliste aime reprendre des standards de la chanson anglophone et francophone mais aussi des titres moins connus en piochant dans un très vaste répertoire pop, rock, soul, variété, folk… allant des années 50 jusqu’à aujourd’hui.
Des morceaux tantôt doux et mélodiques, chantés avec une voix de crooner-pop, tantôt rythmés et énergiques dans une ambiance plus rock et dansante pourront être choisis par le public et repris en chœur. Les spectateurs auront la possibilité de faire des propositions de chansons, puisées dans un répertoire de plus de 1000 morceaux. .
Potagem Jardin partagé 37 Rue Passe-Demoiselles Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Reims a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne
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