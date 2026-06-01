Gala de Danse Hive Studio Le K Reims
Gala de Danse Hive Studio Le K Reims dimanche 21 juin 2026.
Reims
Gala de Danse Hive Studio
Le K 20 Rue du Val Clair Reims Marne
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Tout public
Synopsis HUMAIN ?
Et si, le temps d’un instant, nous regardions simplement qui nous sommes devenus ?
À travers la danse, HUMAIN ? explore nos contradictions, nos excès, nos silences et nos combats.
Sans jugement, sans leçon. Juste un miroir. Parfois dur, parfois sensible, souvent nécessaire.
De l’ego à la violence, du rejet à l’indifférence, de la surconsommation à l’oubli de l’essentiel,
chaque tableau questionne ce qui, en nous, nous rapproche… ou nous éloigne de notre humanité.
Et si reconnaître nos erreurs était déjà un premier pas ?
Dans un monde qui vacille, HUMAIN ? propose aussi de se reconnecter aux autres, à la nature,
à l’amour, à ce qui nous rend profondément vivants. Car au fond, une question demeure
qu’est-ce qui fait de nous… des humains ?
(Certaines projections peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes) .
Le K 20 Rue du Val Clair Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Gala de Danse Hive Studio
L’événement Gala de Danse Hive Studio Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès
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